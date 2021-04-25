В Петербурге могут изменить статус ЦУМа

Владелец ЦУМа хочет, чтобы статус старейшего универмага Северной столицы был изменен: группа Mercury обратилась в комитет по государственному контролю, использованию памятников истории и культуры, с просьбой присвоить Дому ленинградской торговли статус объекта культурного наследия не регионального, а федерального значения.

Данная информация содержится в материалах ООО «Меркури», являющегося операционной компанией ДЛТ. Присвоение ЦУМу нового статуса позволит оператору компенсировать часть затрат на сохранение объекта. Напомним, здание состоит и 6 этажей, ДЛТ был построен по проекту архитектора Эрнста Вирриха.