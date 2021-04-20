Незаконный торговый павильон на Сикейроса полностью снесли

В Петербурге завершили демонтажные работы на улице Сикейроса, где ранее выявили незаконный торговый павильон. Торговая точка расположилась на площади в 1 937 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 19 апреля начали работы по сносу здания, согласно решению суда. Причиной такого решения стало отсутствие договора с арендодателем с 2018 года, а также площадь помещения превышала норму.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о штрафе, назначенном владельцу ТК «Бульвар», а также обязанности компенсации затраченных на снос павильона средств.