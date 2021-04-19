В Выборгском районе сносят незаконный торговый павильон

В Петербурге начали демонтаж очередной незаконной торговой точки. на этот раз объект был выявлен в Выборгском районе города. Так, торговый павильон начали сносить на улице Сикейроса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Павильон занимает площадь в 1 937 квадратных метров и находится без договора с арендатором еще с 2018 года. Кроме того, площадь превышает норму для такого типа здания. По результатам проверки 2018 года был подан иск в суд и судебные разбирательства длились несколько лет.

Решением суда объект подлежит сносу, а владелец обязан заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и возместить затраты на работу по демонтажу.