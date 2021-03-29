В Смольном рассматривают вопрос о передаче здания бывшего консульства США под отель

В Петербурге на Фурштатской улице может появиться новая гостиница. Ранее в здании располагалось консульство Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Здание по адресу Фурштатская, 15 может перейти по модели концессии группе Ginza. Компания ООО «Моретум» направила соответствующее обращение в Смольный. Согласно планам, компания хочет получить несколько исторических особняков для отелей в центре города, а также в Курортном районе.

Отель, который может появиться на Фурштатской улице, будет обладать категорией не менее 3-х звезд.