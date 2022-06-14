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Рабочая американская виза L-1: особенности, как получить, требования, этапы оформления

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© Фото: Baltphoto

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Визу L-1обычно оформляют, когда руководителя из иностранного предприятия переводят на работу в представительство или филиал на территории США. Это неиммиграционная виза топ-менеджеров.

Трудовую визу L-1выдают гражданам всех стран при условии, что заявитель соответствует установленным требованиям. Для помощи в получении документа можно обратиться к опытным адвокатам.

Что нужно знать о получении рабочей визы L-1

Виза L-1позволяет руководителю или топ-менеджеру (например, ведущему сотруднику) иностранного предприятия работать в США, легально пребывая в стране и осуществляя здесь трудовую деятельность.

Семья получателя тоже имеет возможность оформить визу L. Члены семьи получают такие же права, как и заявитель, они могут легально находиться на территории Соединенных штатов, работать (официально трудоустраиваясь) учиться и т.д. Для получения визы подтверждается опыт работы топ-менеджером. Есть разные способы подтверждения, например, с помощью контрактов, предоставления документов о назначении на соответствующий пост, других справок с работы.

Подробнее о том, как оформляется виза L-1 в США https://advokat-usa.ru/visa/viza-rukovoditelya-l-1/, читайте на сайте на указанной странице. Здесь рассматриваются все основные вопросы по данной теме:

  • требования к получателям визы;
  • сроки рассмотрения;
  • преимущества и возможности;
  • получение визы в США с инвестициями и без инвестиций.

Это сайт адвокатов, специализирующихся на оказании помощи в бизнес-эмиграции и оформлении виз в США для предпринимателей, инвесторов, руководителей, менеджеров и т.д. Специалисты оказывают комплексную поддержку, в том числе по оформлению грин-карт.

Получение визы L-1 в США с инвестициями и без

Визу руководителя L-1 можно оформить путем регистрации новой компании на территории США. Это хорошо отработанная практика. Алгоритм простой и начинается именно с регистрации компании (либо приобретения готового работающего бизнеса в США). Затем нужно подготовить петицию и отправить на рассмотрение в Службу иммиграции США. Все это занимает определенное время (от 15 дней при оплате ускоренной процедуры, либо 4-6 месяцев в обычном режиме). Затем заявителю нужно пройти собеседование, и при положительном решении получить визу в американском консульстве.

Трудовую визу L-1 можно получить без инвестиций и с инвестициями. В первом случае речь идет о переводе специалиста на руководящий пост (из иностранного предприятия в американскую компанию, находящуюся на территории Соединенных штатов) во втором необходимо открыть или приобрести действующий бизнес в Америке (либо франшизу).

Нюансов много, поэтому вопросы, связанные с бизнес-иммиграцией в США и поездкой сюда на работу лучше решать с помощью профильных адвокатов, они ответят на интересующие вопросы и помогут оформить необходимую визу.

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