Головной офис ВТБ в Петербурге выставлен на торги

В историческом центре Петербурга здание головного офиса ВТБ выставили на торги. Четырехэтажное здание расположено на Большой Морской улице в доме №29 литера А и Б. Торги начнутся с цены на здание в 252 млн рублей.

Общая площадь офиса чуть больше 2 тысяч квадратных метров. Также для служебного пользования в здании есть 4 бокса и парковка на 15 машин во внутреннем дворе. Известно, что здание не является памятником культуры или истории.

Открытый аукцион состоится на электронной площадке АО. Это Единая электронная торговая площадка, которая назначила торги на 12 апреля 2021 года.