В Петербурге ветераны боевых действий отсудили у чиновников право на льготную аренду участков

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск участников боевых действий к Росимуществу и Комитету имущественных отношений об отказе предоставить земельные участки в аренду. Ранее им отказали в связи с отсутствием проекта межевания.

В Северной столице во вторник, 18 апреля, суд рассмотрел коллективный иск участников боевых действий к Росимуществу и Комитету имущественных отношений. Истцы просили признать незаконным решение ведомств отказать им в аренде земельных участков для ведения садоводства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно закону, истцы имеют право на получение садового земельного участка. В связи с этим они направились в КИО, где им изначально предоставили участок в одном из поселков. Истцы даже успели за свой счет провести кадастровые работы, однако потом разрешение отозвали, сославшись на отсутствие проекта межевания.

Районный суд поддержал истцов и признал незаконным отказ. Суд обязал ведомство устранить нарушения прав граждан и предоставить им участок в аренду без проведения торгов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова отказался удовлетворить иск Сбербанка и ВТБ о взыскании долгов с НАО «Юлмарт». Ранее банк пытался добиться положительного результата в 2021 году.