Петербургские студенты предложили 20 проектов по благоустройству Лисьего Носа

В СПбГАСУ студенты предложили свои варианты благоустройства исторической территории Лисьего Носа и прибрежной зоны у поселка. Их работы были выставлены 11 февраля в выставочном зале университета.

Будущие архитекторы предоставили свои идеи по приспособлению и реставрации исторической зоны поселка. Студенты подготовили схемы и макеты, отражающие парковые зоны, предназначенные для отдыха, а также тропинки и лес, которые остались прежними.

Работы представлены в университете в рамках конкурса от кафедры архитектурного градостроительного наследия. С соответствующим заявлением к СПбГАСУ обратился Фонд сохранения культурного наследия.