  • 22 Январь 2022
USD 22.01.2022 76.6903 +0.2495
USD ММВБ 00:05 76.6378  
EUR 22.01.2022 86.9054 +0.0839
EUR ММВБ 00:05 86.9962  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге представили новую книгу об утраченных городских храмах

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

В петербургском Доме архитекторов представили новую книгу, рассказывающую об утраченных храмовых комплексах.

В петербургском Доме архитекторов представили новую книгу, рассказывающую об утраченных храмовых комплексах. Издание поможет в будущем восстановить многие объекты культурного наследия религиозного назначения. Книга издана при участии Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Северной столицы.  

Рассматривая план дореволюционного Петербурга, можно заметить, что религиозные постройки формировали вокруг себя целые общественные пространства: площади, скверы и прочие ансамбли. В пример приводятся Исаакиевский и Спасо-Преображенский соборы. В советский период многие святыни были уничтожены, а вместе с ними и целостность облика Петербурга, однако современные специалисты готовы заняться его возрождением, в чем им помогут уникальные материалы, представленные в книге «Утраченные храмы Санкт-Петербурга. Опыт архитектурной реконструкции». 

 

«XXI век - это время реконструкции. Думаю, если мы возьмемся за нее сообща, то некогда утраченный Петербург, его храмовые комплексы, вернутся к нам. Несмотря на то, что мы занимаемся наукой и учим студентов, передача всего этого будущим поколениям - лучшее и самое доброе, что мы можем сделать в своей жизни», —высказался вице-президент петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин.

Работа над изданием продолжалась на протяжении около пяти лет. В нем были использованы выпускные проекты студентов кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ, опубликованные под руководством профессора Сергея Семенцова. Именно в учебном заведении, с 1941 по 1992 носившем название Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ), впервые обратились к традициям храмовой архитектуры, для дальнейшего восстановления исторического облика города. 

 

«В профессиональной среде советского времени воссоздавать памятник с нуля считалось дурным тоном. Однако если бы эта мысль последовательно претворялась в жизнь, сейчас у нас бы не было, например, пригородных дворцово-парковых ансамблей. Современные эксперты на многое смотрят иначе. Содержимое книги показывает возможность такого подхода», — дал комментарий один из членов редакционной коллегии архимандрит Александр (Федоров).

 

В альбоме также представлены уже восстановленные объекты, вроде Киновии Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной и Скорбященской церкови на проспекте Обуховской обороны. Работы ведутся при участии Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Этот же фонд оказал поддержку в издании новой книги. 

 «Такие вещи невозможно делать в одиночку. Возможно, книга - это один маленький шажок к тому, чтобы вернуть к жизни другие описанные здесь прекрасные объекты. Сегодня Фонд принимает участие в воссоздании Борисоглебской церкви на Синопской набережной. В настоящее время объект пребывает в стадии проектирования», —отметил заместитель руководителя Фонда Андрей Мезилев.

 

По его словам, книга благодаря своему потрясающему исполнению будет полезна и интересна не только специалистам, но и остальным петербуржцам, которым небезразличен облик нашего города. 

Он также подчеркнул, что издание будет полезно не только для специалистов-архитекторов, но и для остальных петербуржцев, интересующихся историей города. 

 

В декабре 2021 года, с помощью тысяч дронов петербуржцам показали, как могла бы выглядеть колокольня Смольного собора. Данный проект принадлежит Фонду содействия восстановления объектов истории и культуры под предводительством  Ильи Козлова. Квадрокоптеры построились в воздухе в виде 168-метрового проекта строения. Именно такой высоты был бы собор, если бы архитектор Бартоломео Франческо Растрелли не имел финансовых ограничений. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?
    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram