В Петербурге представили новую книгу об утраченных городских храмах

В петербургском Доме архитекторов представили новую книгу, рассказывающую об утраченных храмовых комплексах. Издание поможет в будущем восстановить многие объекты культурного наследия религиозного назначения. Книга издана при участии Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Северной столицы.

Рассматривая план дореволюционного Петербурга, можно заметить, что религиозные постройки формировали вокруг себя целые общественные пространства: площади, скверы и прочие ансамбли. В пример приводятся Исаакиевский и Спасо-Преображенский соборы. В советский период многие святыни были уничтожены, а вместе с ними и целостность облика Петербурга, однако современные специалисты готовы заняться его возрождением, в чем им помогут уникальные материалы, представленные в книге «Утраченные храмы Санкт-Петербурга. Опыт архитектурной реконструкции».

«XXI век - это время реконструкции. Думаю, если мы возьмемся за нее сообща, то некогда утраченный Петербург, его храмовые комплексы, вернутся к нам. Несмотря на то, что мы занимаемся наукой и учим студентов, передача всего этого будущим поколениям - лучшее и самое доброе, что мы можем сделать в своей жизни», —высказался вице-президент петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин.

Работа над изданием продолжалась на протяжении около пяти лет. В нем были использованы выпускные проекты студентов кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ, опубликованные под руководством профессора Сергея Семенцова. Именно в учебном заведении, с 1941 по 1992 носившем название Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ), впервые обратились к традициям храмовой архитектуры, для дальнейшего восстановления исторического облика города.

«В профессиональной среде советского времени воссоздавать памятник с нуля считалось дурным тоном. Однако если бы эта мысль последовательно претворялась в жизнь, сейчас у нас бы не было, например, пригородных дворцово-парковых ансамблей. Современные эксперты на многое смотрят иначе. Содержимое книги показывает возможность такого подхода», — дал комментарий один из членов редакционной коллегии архимандрит Александр (Федоров).

В альбоме также представлены уже восстановленные объекты, вроде Киновии Александро-Невской лавры на Октябрьской набережной и Скорбященской церкови на проспекте Обуховской обороны. Работы ведутся при участии Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Этот же фонд оказал поддержку в издании новой книги.

«Такие вещи невозможно делать в одиночку. Возможно, книга - это один маленький шажок к тому, чтобы вернуть к жизни другие описанные здесь прекрасные объекты. Сегодня Фонд принимает участие в воссоздании Борисоглебской церкви на Синопской набережной. В настоящее время объект пребывает в стадии проектирования», —отметил заместитель руководителя Фонда Андрей Мезилев.

По его словам, книга благодаря своему потрясающему исполнению будет полезна и интересна не только специалистам, но и остальным петербуржцам, которым небезразличен облик нашего города.

Он также подчеркнул, что издание будет полезно не только для специалистов-архитекторов, но и для остальных петербуржцев, интересующихся историей города.

В декабре 2021 года, с помощью тысяч дронов петербуржцам показали, как могла бы выглядеть колокольня Смольного собора. Данный проект принадлежит Фонду содействия восстановления объектов истории и культуры под предводительством Ильи Козлова. Квадрокоптеры построились в воздухе в виде 168-метрового проекта строения. Именно такой высоты был бы собор, если бы архитектор Бартоломео Франческо Растрелли не имел финансовых ограничений.