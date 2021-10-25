Сатирик Семен Альтов стал собственником Лиговских бань в Петербурге

Лиговский банно-прачечный комбинат включили в единый государственный реестр в качестве выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«В ходе исследования установлено, что дошедшее до наших дней с незначительными перестройками здание Лиговского банно-прачечного комбината представляет собой ценный образец уникальной типологии новаторских зданий обслуживания», — говорится в сообщении.

В настоящее время единственным собственником комплекса Лиговских бань является писатель-сатирик Семен Альтов.