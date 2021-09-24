Здание яхт-клуба уйдет новому владельцу за 650 млн рублей

В Росреестре на прошлой неделе появилась информация о том, что здание яхт-клуба на Петровской косе в Санкт-Петербурге передали новому владельцу. Им стал Александр Винник.

Винник выкупил здание «Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов», общая площадь которого составляет более 15 тысяч квадратных метров. Сама недвижимость располагается на территории в 13 гектаров.

Винник купил недвижимость за 650 млн рублей. Однако, что будет располагаться на месте яхт-клуба пока неизвестно.

«Подтверждаю информацию о продаже. Сумма сделки составила 650 миллионов рублей», — сообщила директора яхт-клуба Вадима Епишина.

Напомним, что раньше на месте яхт-клуба должна была появится тренировочная база для юных спортсменов.