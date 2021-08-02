«Газпром» создаст апартаменты на Фурштатской улице около Таврического сада

В Санкт-Петербурге доходный дом около Таврического сада на Фурштатской улице, 60, переделают под апартаменты. Заниматься приспособлением для современного использования здания будет ООО «Газэнергопром Девелопмент», которое является дочерней компанией «Газпром Инвест РГК».

С 2019 года здание принадлежит компании. Об этом свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ. Доходный дом Николая Спиридонова на данный момент является объектом культурного наследия регионального значения постройки начала 20 века.

Предполагается, что площадь апартаментов составит 6 тысяч квадратных метров. Проживать там смогут только 5 человек. Сообщается, что на первом этаже будет зона для приема гостей, третий — для приема делегаций, шестой и седьмой — для занятий спортом.