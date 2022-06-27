В России выделят более 770 млрд на строительство отечественных самолетов

К 2030 году авиакомпании получат более тысячи самолетов. Правительство выделит на обеспечение авиационных перевозок 150 миллиардов рублей к концу 2022 года.

В России выделят более 770 миллиардов рублей на модернизацию отечественной авиационной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Первый вице-премьер Юрий Борисов заявил, что конца 2022 года бюджет составит 150 миллиардов рублей. Также до 2030 года в России произведут 700 вертолетов, тысячу самолетов и пять тысяч двигателей для воздушного транспорта. Так, доля отечественного производства вырастет на 81% к концу десятилетия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербург из Томска начнут летать самолеты авиакомпании Nordwind.