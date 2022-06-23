В Петербург из Томска начнут летать самолеты авиакомпании Nordwind

В Санкт-Петербург из Томска с июля начнут летать самолеты авиакомпании Nordwind.

С 3 июля авиакомпания Nordwind увеличивает количество маршрутов в Томск благодаря новому рейсу по направлению из столицы Татарстана. Рейс также обеспечит увеличение частоты полетов Nordwind Санкт-Петербург - Томск, цитирует "ТАСС".

Также, россиянам станут доступны трансферные перелеты с пересадкой в Казани.

Два рейса из Томска через Казань будет совершаться по средам и воскресеньям. Прямые рейсы компании Nordwind из Томска в Северную столицу начнут осуществляться с 30 июня три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что туман в Екатеринбурге изменил пункт назначения двух самолетов из Петербурга. Петербургские рейсы направили в Челябинск. Самолеты DP-515 авиакомпании «Победа» и FV-6401 АК «Россия» благополучно совершили посадку.