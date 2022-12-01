Два российских банка заключили соглашения с Фондом промышленности в Петербурге

Во время международного форума «Российский промышленник» два масштабных банка заключили договоры с петербургским Фондом развития промышленности. Соглашения коснулись поддержки предприятий Северной столицы.

Сделка затронула ПАО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк». Договор подписали заместитель председателя Северо-Западного отделения «Сбербанка» Анатолий Песенников и исполнительный Вице-Президент-управляющий Филиалом Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» Ольга Драгомирецкая.

«Оно выгодно, и правительству Санкт-Петербурга в лице Фонда с точки зрения развития промышленных предприятий, оно выгодно нам с точки зрения снижения рисков, когда мы рассматриваем то или иное предприятие. И что самое важное — оно выгодно промышленным предприятиям нашего города, потому что позволит удешевить привлекаемые ресурсы», — отметил председатель отделения «Сбербанка» в СЗФО.

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, у финансовых организаций есть свои инструменты реагирования на непростую экономическую ситуацию. Сейчас перед бизнесом возникают новые вызовы.

«Город готов поощрять техническое перевооружение и модернизацию компаний, которые преодолевают зависимость от иностранных технологий. К сотрудничеству в этом направлении присоединяются банки», — сообщил Поляков.