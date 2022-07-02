В Германии в высокой инфляции в Евросоюзе обвинили ЕЦБ

Основная часть ответственности за невероятно высокий уровень инфляции в странах Европы, по мнению эксперта, лежит на Европейском центральном банке.

Как пишет издание Compact, бывший глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн утверждает, что вину высокой инфляции в Европе опрометчиво перекладывать исключительно на плечи России. По его мнению, основная вина лежит на ЕЦБ. Эксперт говорит что ЕЦБ “пожег” фитиль”, а кризис, вызванный пандемией Covid-19, стал отправной точкой.

Уровень инфляции в странах Евросоюза на сегодняшний день необычайно высок, и ситуация не становится лучше. К примеру, цены в Германии цены производителей выросли на 33,6 процента, а в Италии и Испании цены увеличились более чем на 40 процентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 1 июля в странах Евросоюза было зафиксировано рекордное значение уровня инфляции. Оно составило 8,6%.