Уровень инфляции в станах Евросоюза достиг рекордных 8,6%

В странах Европейского союза на 1 июля было зафиксировано рекордное значение уровня инфляции. Также темп роста инфляции наблюдается в США.

Как пишет Bloomberg, в разных странах Европы отмечается разные показатели инфляции. Так, например в Испании он составляет 10%, что является первым двузначным показателем в Европе. Во Франции показатель достиг 6,5%, а в Германии — 8,2%.

В июле аналитики прогнозируют годовую ставку в 8,5%, что, в свою очередь, подготовит ЦБ Европы к процентному повышению ставки впервые более чем за 10 лет.

В Испании отмечали, что уровень инфляции достиг рекордных показателей за последние 37 лет. Отмечается, что в США также наблюдается рост инфляции — 8,6 в годовом выражении, что является максимальным значением с 1981 года.

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