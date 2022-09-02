UnionPay запрещает обслуживать иностранные карты в РФ

Китайская платежная система UnionPay запрещает обслуживать свои карты в России, если она выпущенные иностранными банками. Это связано с опасением вторичных санкций.

Как сообщает АБН, карты китайской UnionPay прекратили свою работу на территории России еще весной 2022 года. Решение о запрете обслуживания своих карт могло быть вызвано опасением за вторичные санкции, с которыми компания не хотела бы сталкиваться.

Сообщается, что UnionPay по собственной инициативе ограничило взаимодействие с российскими банками, находящимися в санкционном списке. Ограничение произошли как в части эквайринга, так и в части эмиссии. Прием иностранных карт UnionPay был отключен по устному уведомлению.

Напомним, что в начале марте на российском рынке прекратили свою работу платежные системы Visa и MasterCard. Это в свою очередь вызвало рост интереса россиян к китайскому UnionPay.