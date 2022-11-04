Модернизация "Теремка" превысит 500 млн рублей

Петербургская группа компаний «Теремок» планирует провести модернизацию производства общей стоимостью 500 млн рублей. Часть средств, 200 млн, руководство хочет получить от городского фонда.

При поддержке городского фонда развития промышленности группа компаний «Теремок» хочет заняться переоснащение производства. Об этом рассказал ТАСС директор сети ресторанов Виталий Свидовский.

В 2020 году был заключен контракт на модернизацию здания. Для изменения пищевого производства потребуется 500 млн рублей. К 2023 планируется завершить его запуск.

Компании планируют запросить у правительства региона порядка 200 млн рублей с помощью ранее разработанной программы кредитования.

Существует условия, при котором программа фонда развития промышленности может помочь: наличие выручки не менее 150 млн рублей за год. Пока «Теремок» пытается справиться с проблемами импортозамещения, ассортимента и закупок продукции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «Теремок» собирается модернизировать производство.