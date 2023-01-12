Американская Tensar отдала свой завод в Петербурге российскому бизнесмену

Завод американской компании Tensar в Петербурге перешел к новому владельцу. Теперь предприятие принадлежит российскому предпринимателю.

О продаже ООО "Тенсар Инновэйтив Солюшнз" новому лицу сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что доли американских бизнесменов перешли российскому акционеру Олегу Волховичу.

Известно, что компания занимается производством материалов для дорожного строительства. Теперь "Тенсар Инновэйтив Солюшнз" продолжит работу под брендом "Сотерра Инжиниринг". При этом прежние технологии на предприятия будут сохранены, а всех сотрудников обеспечат работой.

В Петербурге завод Tensar функционирует с 2014 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на бывшем заводе японского автоконцерна Nissan в Петербурге хотят возобновить производство. Выпуском автомобилей под брендом Lada замется "АвтоВАЗ".