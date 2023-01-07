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От семей из Петербурга и области с начала года поступило более 12 тысяч заявлений на единое пособие

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© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

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С начала текущего года свыше 12 тысяч заявлений на назначение единого пособия поступило от семей Петербурга и Ленобласти. Для получения денежных средств должны соблюдаться несколько условий.

Так, на выплату могут рассчитывать те семьи, у кого общий доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Как отметили в пресс-службе Смольного, уже с начала 2023 года от семей Петербурга и Ленобласти поступило 12 332 заявления на назначение единого пособия.

Важно, что такая социальная поддержка оказывается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Также на пособие могут рассчитывать родители с первым ребенком в возрасте до 3 лет. Пособие назначается на год.

В пресс-службе уточнили, что выплата входит в единое пособие, а ее оформление проводится по новым правилам, исключая случаи рождения ребенка до 2023 года (тогда действуют старые условия - без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи). 

Таким образом, единое пособие заменяет сразу пять прежних мер поддержки. Чтобы подать заявление, можно воспользоваться сайтом Госуслуг, или прийти в МФЦ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году материнский семейный капитал планировали увеличить на 12,4%. По словам специалиста, выплату увеличат на уровень реальной инфляции даже с небольшим опережением. 

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