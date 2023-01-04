Специалисты помогут самозанятым петербуржцам регистрировать товарные знаки

В России специалисты готовы проработать ряд вопросов, касающихся кредитования под залог интеллектуальной собственности, а также самозанятых граждан и бизнеса в целом.

Так, уже сейчас Роспатент вместе с Министерством экономического развития и Банком России планируют заняться развитием и усовершенствованием системы кредитования под залог интеллектуальной собственности, а также созданием соответствующей инфраструктуры, пишет АБН.

Глава Роспатента Юрий Зубов отметил, что в настоящее время нужно определить условия, которые позволят установить факторы для осуществления оценки.

Также эксперты намерены серьезно заняться вопросами самозанятых, в частности рассмотреть ситуацию, когда граждане во всех регионах, включая Северную столицу, смогут регистрировать товарные знаки на себя.

Подчеркивается, что Роспатент не прекращает деятельность, направленную на разработку мероприятий в отношении снятия барьеров для бизнеса в сфере охраны интеллектуальных прав, патентной активности и в области налогового законодательства.