Путин рассмотрел предложение гендиректора «Приморского УПК» Андрея Сизова

К концу текущего месяца из госэкспертизы выйдет проект строительства универсального перегрузочного комплекса в порту Приморск. Сообщается, что руководитель ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов подал проект на рассмотрение Владимиру Путину, который, в свою очередь, поручил рассмотрение проекта Игорю Шувалову – председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Согласно информации из письма Сизова, планируется создание условий, способствующих привлечению строительных компаний России и использованию потенциалов отрасли. Сизов обратился с просьбой рассмотреть финансирования проекта корпорацией ВЭБ.РФ путем привлечения инвестиций «Фабрики проектного финансирования». Госкорпорация уже рассматривает этот вариант.

Стоимость строительства комплекса - 275 млрд рублей. Таким образом вклад инвесторов в проект составит 220 млрд. Чиновники отмечают, что список компаний-генподрядчиков уже составлен.

Комплекс планируют вывести на полную мощь к 2033-му году.