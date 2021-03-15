Холдинг AAG купил здания фабрики "Красное знамя"

По данным Росреестра комплекс зданий фабрики «Красное знамя», который располагается в Петроградском районе Петербурга, был приобретён холдингом ААG в середине февраля.

Специализацией компании является жилищное строительство в сегменте комфрт+ и бизнес-классов. Кроме того, компания предоставляет услуги по развитию инвестиционно-строительных проектов.

Здания бывшей фабрики «Красное знамя» располагаются между Пионерской и Большой Разночинной улицами. Комплекс зданий находится под охраной государства как объект культурного наследия.