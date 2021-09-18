На крупнейший инвестиционный проект в Петербурге выделено 5 млрд рублей

На ПМЭФ-2019 правительство Санкт-Петербурга и компания «Петербургский нефтяной терминал» («ПНТ») заключили соглашение о сотрудничестве. Данный документ дал старт проекту модернизации. Так, в 2021 году ему присвоили статус стратегического инвестиционного проекта, а компании — статус стратегического инвестора города.

«Мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов города. На первом этапе в строительство будет вложено 5 миллиардов рублей, затем еще около 10 миллиардов. К 2025 году Петербургский нефтяной терминал станет не только одним из самых мощных предприятий на Балтике, но и более экологичным и безопасным», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов после церемонии закладки нового комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов.

Теперь в Петербурге вместо хранилищ старого образца построят современные резервуары с двойными стенами. Благодаря этому, хранение нефтепродуктов станет абсолютно герметичным и исключит риски возможных розливов нефтепродуктов.

Кроме того, глава города на Неве добавил, что в январе 2021 года президент России Владимир Путин поручил создать условия для обработки 100% нефтепродуктов, которые Республика Беларусь вывозит через морские порты РФ.