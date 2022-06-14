Власти Петербурга заявили о полной готовности города к ПМЭФ

Петербург на 100% готов к проведению Международного экономического форума. Юбилейное 25-е мероприятие начинается в Северное столице 15 июня.

Как пишет «МК в Питере», пять рабочих групп будут оперативно решать все возникающие вопросы транспортного обслуживания, культурной программы, эпидемической безопасности и связанные с другими организационными моментами. ПЦР-диагностику гостей и участников, а также работающего на площадке ПМЭФ персонала возьмет на себя управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, традиционно в рамках Международного экономического форума пройдут и мероприятия культурной программы. В этом году запланированы концерты на Дворцовой площади и в Михайловском театре.