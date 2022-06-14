За год в Петербурге стало на четверть меньше вакансий

В мае текущего года количество открытых в Петербурге вакансий снизилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в сервисе HeadHunter по результатам собственного исследования. По сравнению с показателями предыдущих весенних месяцев сокращение составило 5%.

Сильнее всего число вакансий за год уменьшилось в сфере страхования — на 82%. В автомобильном бизнесе и на государственной службе стало на 76% вакансий меньше. Уменьшилось число вакансий также в сфере управления персоналом и банках.

Вырос спрос на начинающих специалистов, представителей сфер фитнеса и добычи сырья.

Летом в Петербурге также отмечен рост числа традиционных сезонных вакансий. Сотрудников ищут для работы в гостиничном бизнесе и общепите.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 6% петербуржцев признались в несикреннем общении с коллегами и начальством.