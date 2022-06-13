6% петербуржцев привыкли врать коллегам и начальству

Петербуржцы рассказали, насколько они искренни в общении с коллегами. Результаты опроса опубликовала пресс-служба сервиса HeadHunter.

85% работающих петербуржцев в целом честны в общении с коллегами и руководством. 6% признались, что разговаривают с сослуживцами и начальством совсем не искренне. 3% врут только коллегам.

Наиболее распространенной темой, на которую с коллегами и начальством говорят неискренне, стала личная жизнь и семья. Об этом упомянули 60% респондентов, выбравших соответствующий вариант.

В 43% темой для недостаточной искренности является эмоциональное состояние. Еще в 35% сотрудники недостаточно искренни в вопросе отношения к коллегам и работе.

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