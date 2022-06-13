Эксперт назвал рост цен на продукты аномальным

Цены на продукты по сравнению с уровнем 2020 года растут аномальными темпами. Основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков уточнил, что по многим позициям рост цен на продовольствие на мировом уровне составляет 45%. Однако масличные прибавили в цене 80%, а пшеница — почти 60%.

Экономист Дмитрий Адамидов назвал категорию россиян, у которых на фоне санкций сильнее других упадут доходы. Как пишет Petrograd, наиболее драматичным будет положение у так называемой экспортной аристократии, которая из-за введенных ограничений потеряла всё.

Иван Федяков уточнил URA.RU, что на стоимость продовольствия на мировом рынке сильно влияет цена горюче-смазочных материалов. Из-за роста цен на топливо, представители агробизнеса могут расходовать на них до трети от общего числа затрат.