Финляндия по-прежнему импортирует газ из России

Финляндия не отказалась от импорта газа из России, однако перешла на сжиженный природный газ. Такое заявление сделала представитель компании Gasum Ольга Вяйсянен. Она уточнила, что газ из России поступал в Финляндию по двум контрактам. Речь идет о поставках трубопроводного газа через Иматру, а также о сжиженном природном газе, который в страну транспортируют танкеры.

Между тем отсутствие российских туристов может лишить Финляндию выше 600 миллионов евро в 2022 году. Как пишет Mash.City, это может стать источником социальных проблем.

Ольга Вяйсянен пояснила, что поставки трубопроводного газа в страну прекращены. Однако сжиженный природный газ не подлежит санкциям и не является предметом условий о рубле. Сейчас поставки газа в Финляндию по данному долгосрочному контракту осуществляются несколько раз в месяц.