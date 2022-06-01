В Петербурге отбирают дизайнеров, чьи магазины разместят в торговых центрах

Подготовка пилотного проекта по размещению в петербургских торговых центрах магазинов местных дизайнеров одежды взамен ушедших западных брендов идет в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках подготовки к реализации проекта чиновники встретились с представителями бизнеса а также составили список торговых центров, которые выразили готовность предоставить торговые площади местным дизайнерам. Сейчас проект находится на стадии отбора самих дизайнеров, которые станут новыми резидентами торговых пространств.

Власти Петербурга поддержат местных дизайнеров цифровыми сертификатами аренды торговых площадей. Они позволят предпринимателям заключать контракты с торговыми центрами на условиях внесенной городом предоплаты.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что торговым центрам в России хотят дать право по своей инициативе расторгать договора с ушедшими из России, но не освобождающими помещение арендаторами.