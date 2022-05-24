ТЦ смогут расторгать договора с ушедшими из России, но не освобождающими помещения арендаторами

Российские торговые центры получат право досрочно расторгать договора с компаниями из недружественных стран. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Отмечается, что в некоторых договорах присутствовал пункт о зависимости размера арендных платежей от выручки магазина. В настоящее время этот пункт часто вызывает неблагоприятные последствия для владельцев торговых площадей.

За три месяца об уходе из России объявили многие иностранные бренды. Как пишет «МК в Питере», в возможном скором закрытии в Петербурге заподозрили и магазины «Ашан».

Чтобы обезопасить собственников торговых площадей, им будет предоставлено право досрочного расторжения договора аренды с теми компаниями, которые связан с недружественными государствами.