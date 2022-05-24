России предрекли экспорт более 40 млн тонн зерна в текущем году

Более 40 миллионов тонн зерна планирует экспортировать из России Российский зерновой союз. Как сообщает ТАСС, таким прогнозом поделился вице-президент союза Александр Корбут на бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году».

Эксперт отметил, что квота по пшенице и меслину в 8 тонн будет полностью выбрана. Это позволит России сохранить лидирующие позиции по экспорту зерна в мире.

Переходящие на следующий сельскохозяйственный год запасы зерна Александр Корбут назвал избыточными. По его словам, их можно было бы безболезненно сократить примерно на три миллиона тонн.

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