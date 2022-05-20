Голикова заявила, что в России за неделю трудоустроились 11 тысяч безработных

Уровень зарегистрированной безработицы в России снижается. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова сейчас численность безработных в стране составляет 679,1 тысячи человек. Это на 11 тысяч меньше, чем неделей ранее.

Для тех, кто готовится к собеседованию, эксперты назвали три вещи, по которым можно врать работодателю. Как пишет АБН, не стоит приукрашивать свой опыт и навыки.

В ходе заседание межведомственной рабочей группы Татьяна Голикова также подчеркнула, что на портале «Работа России» доступно более 2 миллионов предложений о работе. Численность доступных вакансий почти втрое превышает число зарегистрированных безработных.