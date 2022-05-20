Главный акционер Avito уходит с российского рынка и продает сервис

Нидерландская компания Prosus объявила о своем намерении покинуть российский рынок. Компания является главным акционером интернет-сервиса размещения объявлений Avito. Как следует из пресс-релиза Prosus, компания ищет покупателя на свою долю акций в сервисе.

Российский бизнес Avito отделился от OLX Group 25 марта. После того, как это разделение было завершено фактически, компания решила полностью покинуть российский рынок.

Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, 25 марта стало известно, что главой интернет-сервиса Avito останется Владимир Правдивый.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что решение о продаже бизнеса в России приняла компания McDonald’s.