McDonald's избавится от бизнеса в России

Компания McDonald's заявила об окончательном уходе с российского рынка. Свой бизнес в стране компания намерена продать.

В сообщении уточняется, что рестораны McDonald's будут проданы российскому покупателю. При этом новый владелец не сможет использовать название, логотип, торговую марки и фирменное меню.

В похожей ситуации находится и компания Shell. Как пишут «Спортивные Советы», продажу топлива на АЗС, входящих в периметр сделки с «Лукойлом» приостановили. Однако на заправках по-прежнему работают магазины и кафе.

Заработную плату сотрудникам ресторанов McDonald's будут выплачивать до закрытия сделки. В компании выразили надежду, что в будущем они смогут работать с новым владельцем.