Производство коньяка в России может сократиться почти на треть

В России возможно сокращение объемов производства коньяка. Такой прогноз в интервью «Газета.ру» дал председатель «Союзконьяка» Дмитрий Чернев. По его оценке, объемы производства могут упасть примерно на 30% из-за проблем с поставками импортных дистиллятов. В настоящее время их поставляют России страны ближнего зарубежья (Армения, Узбекистан, Казахстан). Поставки также осуществляются из Франции и Испании.

Российский коньяк, по оценке эксперта, на 70% состоит из импортных компонентов. Отрасль также испытывает дефицит российского винограда. В соответствие с действующим законодательством, заменить его импортным сырьем нельзя.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что, по прогнозу МИД, в России не ожидается дефицита кофе.