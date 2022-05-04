В МИД пообещали, что дефицита кофе в России не будет

Россиян призвали не верить страшилкам о том, что с прилавков российских магазинов исчезнет кофе. Такую точку зрения озвучил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью «Российской газете».

Эксперт отметил, что кофе действительно дорожает, как и многие другие товары. На его цену в российских магазинах влияют логистические перебои, курсовые колебания, трудности в международных расчетах.

В Петербурге, по сообщениям городских властей, нет дефицита и других продуктов. Об этом пишет Neva.Today.

Россия является участником Международной организации по кофе (МОК) и остается в мировых лидерах по потреблению кофе. 42 страны-участника МОК из 49 не поддержали санкционную компанию в отношении Российской Федерации.