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России готовят шестой пакет санкций

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© Фото: pixabay.com

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Шестой пакет санкций против Российской Федерации рассмотрят 4 мая в Европейской комисии. Об этом заявила её глава Урсула фон дер Ляйен.

Предлагаемый депутатам Европейского парламента пакет санкций предусматривает запрет на импорт российской нефти. Уточняется, что речь идет о полном запретемпорта продукта, поступающего как морем, так и по трубопроводам. Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз обязан пойти на это, однако признала, что ряд европейских стран серьезно зависимы от российской нефти.

Также аннонсировано отключение Сбербанка от системы SWIFT. Как ожидается, данные меры затронут еще два крупных российских банка.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Владимир Путин подписал указ о мерах, которые примет Россия в ответ на санкции.

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