Путин подписал указ об ответных мерах России на санкции

Указ об ответных экономических мерах на недружественные действи иностранных государств подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что органам государственной власти, физическим лицам и организациям запрещается совершать сделки, совершать финансовые операции и исполнять обязательства с физическими и юридическими лицами, которые находятся под российскими санкциями.

Также указом запрещается продажа энергоресурсов тем, кто находится под российскими санкциями или подконтрольных им организациям.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что западные санкции против России - атака, не имеющая аналогов.