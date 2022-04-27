Оформить сертификат ISO в Санкт-Петербурге

ISO – система международных стандартов, выпускаемых Международной организацией по стандартизации. Комплекс нормативов охватывает менеджмент:

управления качеством продукции или услуг;

экологии;

охраны труда;

безопасности пищевых продуктов;

информационной безопасности и т.п.

Система охватывает также другие сферы деятельности, за исключением электротехники и электроники. Стандартизацией в этих отраслях занимается Международная электротехническая комиссия (МЭК).

Цель таких документов – интегрировать в работу предприятия принципы и нормы международного сотрудничества во всех областях экономики, науки, техники, обмена товарами и услугами.

Сертификат ISO – документ, подтверждающий, что система управления на производстве отвечает требованиям одного или нескольких стандартов (интегрированная СМК). В РФ разработана национальная система данных нормативов (ГОСТ Р ИСО), на соответствие которым также получают сертификат ИСО.

Обязательно ли получать сертификат ISO?

Получение документа – добровольное дело каждой компании. Обязательное оформление не является требованием закона. Документ удостоверяет, что производственная площадка или фирма отвечает требованиям международных и российских нормативов в области действия системы стандартов.

Чтобы провести независимую сертификацию и получить документ, подтверждающий соответствие положениям нормативов, обращаются в специализированные компании, например, https://optimatest.ru/cert-iso/.

Для чего необходим сертификат ISO?

Организации и фирмы, внедрившие на производстве соответствующие нормативы и прошедшие добровольную сертификацию, получают следующее преимущества:

Доверие зарубежных и российских партнеров. Сертификат ИСО или его международный аналог существенно увеличивает лояльность потенциальных и действующих бизнес-партнеров.

Получение сертификатов по техническим регламентам ЕАЭС на максимальный срок. Для подтверждения безопасности продукции критериям определенных регламентов по некоторым схемам требуется иметь сертифицированную систему менеджмента качества (СМК).

Увеличение объема инвестиций. Предприятие, имеющее такой документ, гораздо привлекательнее как для частных инвесторов, так и для инвестиционных фондов.

Укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынке, увеличение объема продаж и рост доверия потребителей. Получение сертификата положительно сказывается на имидже фирмы, что отражается на продажах и капитализации компании.

Получение членства в саморегулирующихся организациях (СРО). Для вступления в СРО также необходима сертификация по системе стандартов ISO/ИСО. Без членства в СРО невозможно получить допуск и осуществлять некоторые виды деятельности.

Получение преимуществ при участии в тендерах на крупные поставки и госзакупки. Компании, чье производство соответствует стандартам ISO/ИСО, гораздо чаще получают выгодные контракты на поставки производимых ими товаров.

Повышение качества выпускаемых изделий, оптимизация производства и бизнес-процессов. Внедрение стандартов и получение сертификата подразумевает проведение реорганизации процессов в фирмах и компаниях, что положительно сказывается на качестве продукции.

Кто проводит сертификацию ISO/ИСО?

Организовать независимую сертификацию имеют право любые фирмы, независимо от рода деятельности, которые внедрили и успешно используют СМК в работе. Подтверждающий документ, прежде всего, полезен:

Организациям, которым необходимо членство в СРО.

Производителям товаров, предназначенных для стран, где требуется обязательное соответствие производства положениям стандартов серии ISO.

Фирмам, заинтересованным в развитии и повышении качества выпускаемой продукции.

Предприятиям, чья работа регулируется внутренними корпоративными стандартами.

Прохождение процедуры также будет полезно коммерческим компаниям для получения дополнительного конкурентного преимущества при участии в конкурсах на крупные контракты, государственные закупки, а также для привлечения заемных средств.

Порядок сертификации СМК

Процедуре подтверждения соответствия предшествуют меры по разработке и внедрению стандартов в работу фирмы. Только после этого руководство вправе организовать непосредственно сертификацию. Для этого выполняются следующие мероприятия:

Предварительная оценка деятельности предприятия на предмет соответствия конкретному нормативу ISO.

Формирование соответствующих отделов или служб в компании.

Разработка внутренних инструкций и других документов.

Составление плана мероприятий по внедрению норм ИСО.

Проведение адаптации компании, производства к новым условиям работы.

Обучение персонала.

Подача заявки в аккредитованную организацию.

Проведение процедуры сертификации экспертами.

Выдача сертификата.

Инспекционные проверки аккредитованным сертификационным центром.

Непосредственное подтверждение соответствия СМК нормам ISO включает анализ процессов и состояния компаний или производственных площадок, проверку выполнения разработанных в ходе внедрения стандартов мероприятий, наличие необходимой документации, аттестацию персонала, а также другие процедуры.

Срок действия документа ограничен 3 годами. Процедура прохождения сертификации предусматривает проведение регулярных инспекционных проверок производства или фирмы. При этом проверяется документация, проводится оценка фактического состояния процессов и другие мероприятия. При выявлении несоответствий, действие сертификата приостанавливается до устранения нарушений.