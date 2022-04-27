Оформить сертификат ISO в Санкт-Петербурге

ISO – система международных стандартов, выпускаемых Международной организацией по стандартизации. Комплекс нормативов охватывает менеджмент:
- управления качеством продукции или услуг;
- экологии;
- охраны труда;
- безопасности пищевых продуктов;
- информационной безопасности и т.п.
Система охватывает также другие сферы деятельности, за исключением электротехники и электроники. Стандартизацией в этих отраслях занимается Международная электротехническая комиссия (МЭК).
Цель таких документов – интегрировать в работу предприятия принципы и нормы международного сотрудничества во всех областях экономики, науки, техники, обмена товарами и услугами.
Сертификат ISO – документ, подтверждающий, что система управления на производстве отвечает требованиям одного или нескольких стандартов (интегрированная СМК). В РФ разработана национальная система данных нормативов (ГОСТ Р ИСО), на соответствие которым также получают сертификат ИСО.
Обязательно ли получать сертификат ISO?
Получение документа – добровольное дело каждой компании. Обязательное оформление не является требованием закона. Документ удостоверяет, что производственная площадка или фирма отвечает требованиям международных и российских нормативов в области действия системы стандартов.
Чтобы провести независимую сертификацию и получить документ, подтверждающий соответствие положениям нормативов, обращаются в специализированные компании, например, https://optimatest.ru/cert-iso/.
Для чего необходим сертификат ISO?
Организации и фирмы, внедрившие на производстве соответствующие нормативы и прошедшие добровольную сертификацию, получают следующее преимущества:
Доверие зарубежных и российских партнеров. Сертификат ИСО или его международный аналог существенно увеличивает лояльность потенциальных и действующих бизнес-партнеров.
- Получение сертификатов по техническим регламентам ЕАЭС на максимальный срок. Для подтверждения безопасности продукции критериям определенных регламентов по некоторым схемам требуется иметь сертифицированную систему менеджмента качества (СМК).
- Увеличение объема инвестиций. Предприятие, имеющее такой документ, гораздо привлекательнее как для частных инвесторов, так и для инвестиционных фондов.
- Укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынке, увеличение объема продаж и рост доверия потребителей. Получение сертификата положительно сказывается на имидже фирмы, что отражается на продажах и капитализации компании.
- Получение членства в саморегулирующихся организациях (СРО). Для вступления в СРО также необходима сертификация по системе стандартов ISO/ИСО. Без членства в СРО невозможно получить допуск и осуществлять некоторые виды деятельности.
- Получение преимуществ при участии в тендерах на крупные поставки и госзакупки. Компании, чье производство соответствует стандартам ISO/ИСО, гораздо чаще получают выгодные контракты на поставки производимых ими товаров.
- Повышение качества выпускаемых изделий, оптимизация производства и бизнес-процессов. Внедрение стандартов и получение сертификата подразумевает проведение реорганизации процессов в фирмах и компаниях, что положительно сказывается на качестве продукции.
Кто проводит сертификацию ISO/ИСО?
- Организовать независимую сертификацию имеют право любые фирмы, независимо от рода деятельности, которые внедрили и успешно используют СМК в работе. Подтверждающий документ, прежде всего, полезен:
- Организациям, которым необходимо членство в СРО.
- Производителям товаров, предназначенных для стран, где требуется обязательное соответствие производства положениям стандартов серии ISO.
- Фирмам, заинтересованным в развитии и повышении качества выпускаемой продукции.
- Предприятиям, чья работа регулируется внутренними корпоративными стандартами.
Прохождение процедуры также будет полезно коммерческим компаниям для получения дополнительного конкурентного преимущества при участии в конкурсах на крупные контракты, государственные закупки, а также для привлечения заемных средств.
Порядок сертификации СМК
Процедуре подтверждения соответствия предшествуют меры по разработке и внедрению стандартов в работу фирмы. Только после этого руководство вправе организовать непосредственно сертификацию. Для этого выполняются следующие мероприятия:
- Предварительная оценка деятельности предприятия на предмет соответствия конкретному нормативу ISO.
- Формирование соответствующих отделов или служб в компании.
- Разработка внутренних инструкций и других документов.
- Составление плана мероприятий по внедрению норм ИСО.
- Проведение адаптации компании, производства к новым условиям работы.
- Обучение персонала.
- Подача заявки в аккредитованную организацию.
- Проведение процедуры сертификации экспертами.
- Выдача сертификата.
- Инспекционные проверки аккредитованным сертификационным центром.
Непосредственное подтверждение соответствия СМК нормам ISO включает анализ процессов и состояния компаний или производственных площадок, проверку выполнения разработанных в ходе внедрения стандартов мероприятий, наличие необходимой документации, аттестацию персонала, а также другие процедуры.
Срок действия документа ограничен 3 годами. Процедура прохождения сертификации предусматривает проведение регулярных инспекционных проверок производства или фирмы. При этом проверяется документация, проводится оценка фактического состояния процессов и другие мероприятия. При выявлении несоответствий, действие сертификата приостанавливается до устранения нарушений.