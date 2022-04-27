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Оформить сертификат ISO в Санкт-Петербурге

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ISO – система международных стандартов, выпускаемых Международной организацией по стандартизации. Комплекс нормативов охватывает менеджмент:

  • управления качеством продукции или услуг;
  • экологии;
  • охраны труда;
  • безопасности пищевых продуктов;
  • информационной безопасности и т.п.

Система охватывает также другие сферы деятельности, за исключением электротехники и электроники. Стандартизацией в этих отраслях занимается Международная электротехническая комиссия (МЭК).

Цель таких документов – интегрировать в работу предприятия принципы и нормы международного сотрудничества во всех областях экономики, науки, техники, обмена товарами и услугами.

Сертификат ISO – документ, подтверждающий, что система управления на производстве отвечает требованиям одного или нескольких стандартов (интегрированная СМК). В РФ разработана национальная система данных нормативов (ГОСТ Р ИСО), на соответствие которым также получают сертификат ИСО.

Обязательно ли получать сертификат ISO?

Получение документа – добровольное дело каждой компании. Обязательное оформление не является требованием закона. Документ удостоверяет, что производственная площадка или фирма отвечает требованиям международных и российских нормативов в области действия системы стандартов.

Чтобы провести независимую сертификацию и получить документ, подтверждающий соответствие положениям нормативов, обращаются в специализированные компании, например, https://optimatest.ru/cert-iso/.

Для чего необходим сертификат ISO?

Организации и фирмы, внедрившие на производстве соответствующие нормативы и прошедшие добровольную сертификацию, получают следующее преимущества:

Доверие зарубежных и российских партнеров. Сертификат ИСО или его международный аналог существенно увеличивает лояльность потенциальных и действующих бизнес-партнеров.

  • Получение сертификатов по техническим регламентам ЕАЭС на максимальный срок. Для подтверждения безопасности продукции критериям определенных регламентов по некоторым схемам требуется иметь сертифицированную систему менеджмента качества (СМК).
  • Увеличение объема инвестиций. Предприятие, имеющее такой документ, гораздо привлекательнее как для частных инвесторов, так и для инвестиционных фондов.
  • Укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынке, увеличение объема продаж и рост доверия потребителей. Получение сертификата положительно сказывается на имидже фирмы, что отражается на продажах и капитализации компании.
  • Получение членства в саморегулирующихся организациях (СРО). Для вступления в СРО также необходима сертификация по системе стандартов ISO/ИСО. Без членства в СРО невозможно получить допуск и осуществлять некоторые виды деятельности.
  • Получение преимуществ при участии в тендерах на крупные поставки и госзакупки. Компании, чье производство соответствует стандартам ISO/ИСО, гораздо чаще получают выгодные контракты на поставки производимых ими товаров.
  • Повышение качества выпускаемых изделий, оптимизация производства и бизнес-процессов. Внедрение стандартов и получение сертификата подразумевает проведение реорганизации процессов в фирмах и компаниях, что положительно сказывается на качестве продукции.

Кто проводит сертификацию ISO/ИСО?

  • Организовать независимую сертификацию имеют право любые фирмы, независимо от рода деятельности, которые внедрили и успешно используют СМК в работе. Подтверждающий документ, прежде всего, полезен:
  • Организациям, которым необходимо членство в СРО.
  • Производителям товаров, предназначенных для стран, где требуется обязательное соответствие производства положениям стандартов серии ISO.
  • Фирмам, заинтересованным в развитии и повышении качества выпускаемой продукции.
  • Предприятиям, чья работа регулируется внутренними корпоративными стандартами.

Прохождение процедуры также будет полезно коммерческим компаниям для получения дополнительного конкурентного преимущества при участии в конкурсах на крупные контракты, государственные закупки, а также для привлечения заемных средств.

Порядок сертификации СМК

Процедуре подтверждения соответствия предшествуют меры по разработке и внедрению стандартов в работу фирмы. Только после этого руководство вправе организовать непосредственно сертификацию. Для этого выполняются следующие мероприятия:

  • Предварительная оценка деятельности предприятия на предмет соответствия конкретному нормативу ISO.
  • Формирование соответствующих отделов или служб в компании.
  • Разработка внутренних инструкций и других документов.
  • Составление плана мероприятий по внедрению норм ИСО.
  • Проведение адаптации компании, производства к новым условиям работы.
  • Обучение персонала.
  • Подача заявки в аккредитованную организацию.
  • Проведение процедуры сертификации экспертами.
  • Выдача сертификата.
  • Инспекционные проверки аккредитованным сертификационным центром.

Непосредственное подтверждение соответствия СМК нормам ISO включает анализ процессов и состояния компаний или производственных площадок, проверку выполнения разработанных в ходе внедрения стандартов мероприятий, наличие необходимой документации, аттестацию персонала, а также другие процедуры.

Срок действия документа ограничен 3 годами. Процедура прохождения сертификации предусматривает проведение регулярных инспекционных проверок производства или фирмы. При этом проверяется документация, проводится оценка фактического состояния процессов и другие мероприятия. При выявлении несоответствий, действие сертификата приостанавливается до устранения нарушений.

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