Российские салоны сотовой связи просят владельцев ТЦ снизить арендную плату

Расположенные в торговых центрах салоны сотовой связи в России могут начать закрываться. Как сообщает Gazeta.SPB, операторы обратились к владельцам ТЦ с просьбой снизить арендную плату, в некоторых случаях в два раза по сравненпию с текущей ставкой.

Аргументируя свои требования, владельцы салонов поясняют, что поток клиентов и товарооборот сократился в пределах от 45 до 63%. Некоторые операторы сотовой связи уже заявили, что торговые центры идут навстречу просьбам владельцев салонов. Так, «Мегафон» сообщил о снижении ставок на 20%.

В Tele2 отметили, что имеющиеся в настоящее время арендные ставки не учитывают текущие реалии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы стали покупать больше подержанных смартфонов.