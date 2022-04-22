В ОЭЗ «Санкт-Петербург» будут производить больше жизненно-необходимых лекарств

В особое экономической зоне «Санкт-Петербург» планируют наращивать производство лекарственных препаратов, включая и жизненно-необходимые лекарства. Всего в существующей с 206 года зоне работатают 64 высокотехнологичных предприятия сфер фармацевтики, медицинского приборостроения, энергетики, информационных технологий.

В пресс-службе администрации города сообщили, что резиден ОЭЗ АО «Фармасинтез-Норд» выпускает порядка 25 жизненно-необходимых препаратов. В настоящее время готовится к запуску вторая очередь завода, где планируют производить биотехнологические лекарственные препараты, в том числе и противоопухолевые лекарства.

Производства не только расширяются, но и меняют владельцев. Как пишет «Страна Cоветов», на продажу выставлена доля бельгиской компании АО «Фармасинтез-Норд» в AB InBev Efes с запросом на приостановку лицензии на производство и продажу пива Bud в России.