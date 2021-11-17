Петербургский ЗакС поддержал поправку губернатора к бюджету на 2022 год

На заседании в среду, 17 ноября, петербургские парламентарии поддержали поправку, которую предложил губернатор Александр Беглов к бюджету 2022 года. Согласно его предложению, доходы бюджета в будущем году вырастут с 874 до 891 миллиардов рублей. Расходы при этом увеличатся с 918 до 971,5 миллиардов рублей. Почти двукратно вырастет прогнозируемый дефицит бюджета: 43,7 до 80,7 миллиардов рублей.

Как пояснила в своем Telegram депутата Марина Шишкина, "губернаторская поправка" учла предложение фракции увеличить финансирование Фонда капитального ремонта до 3 миллиардов рублей.

Другие поправки к бюджету на будущий год предлагали представители партий «Справедливая Россия — За правду!", КПРФ, "Яблоко". Ни одна из них в итоге не была одобрена парламентариями.