Осеннюю корректировку бюджета утвердили в ЗакСе

На заседании 10 ноября петербургские парламентарии утвердили в третьем чтении корректировку закона о бюджете на 2021-й и плановые 2022 и 2023 годы. Согласно принятому документу, доходы города достигли 803 миллиардов рублей, то есть более, чем на 150 миллиардов рублей больше, чем в первоначальной версии.

Расходы Петербурга на текущий год с учетом корректировки составили 806 млрд рублей. В прежней версии бюджета фигурировала цифра 741 миллиард рублей. Расходы Петербурга выросли на строительство метро, субсидии перевозчикам, инфраструктурные объекты.

В Смольном ранее поясняли, что корректировка доходов потребовалась из-за того, что при составлении бюджета власти исходили из консервативной оценки.