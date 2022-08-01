Петербургские власти рассчитывают на рост экономики в 2023-2025 годах

В 2023-2025 годах власти Петербурга планируют рост экономики, даже несмотря на условия небывалого внешнеэкономического давления. Об этом сообщает АБН.

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города на следующий год и плановый период 2024–2025 гг. подготвоили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию города.

Прогноз, как и предыдущие, представлены в трех вариантах: целевом, базовом и консервативном.

В консервативном прогнозе предполагается развитие города в условиях низких темпов восстановления экономики России и внешнеэкономической нестабильности из-за небывалого внешнего давления. Однако даже в этом сценарии предсказываются среднегодовые темпы роста экономики города выше, чем по стране. Так, в среднем около 101,5 процентов составит индекс физического объема валового регионального продукта.