В Петербурге за неделю почти на 30% выросло число работников в простое

В режиме простоя в Петербурга находится 16,2 тысячи сотрудника на 67 предприятиях. Об этом сообщает комитет по труду и занятости.

Неделю назад в Северной столице режим занятости сменили 12,6 тысяч человек на 57 предприятиях. Получается, что за неделю количество работников в простое увеличилось на 28%. Их число выросло за счет предприятий из сферы логистики и торговли.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что Decathlon закрыл первый магазин в Петербурге. С 6 апреля петербуржцы лишились возможности приобрести товары в магазине «Decathlon Питерлэнд».