Стало известно, когда Decathlon закроет первый магазин в Петербурге

Работу магазина в ТРК "Питерлэнд" временно приостановила Decathlon. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Причиной назвали внешние условия, которые не позволяют обеспечивать поставки товаров. Приобрести товары будет невозможно с 6 апреля в магазине «Decathlon Питерлэнд». По информации "Фонтанки", остальные магазины в городе и оналйн-магазин продолжают работать в штатном режиме. О приостановке их работы сообщат дополнительно.

Стоит отметить, что сотрудники Decathlon в России продолжают получать зарплату, а в компании трудятся 2,5 тысячи человек. Как долго компания будет продолжать их поддерживать - пока неизвестно.