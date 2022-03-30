В Ленобласти раньше обычного заметили канадских краснокнижных казарок

В Ленинградской области заметили канадских казарок, которые снесены в Красную книгу. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по животному миру региона.

Птицы прилетели в Ленобласть на месяц раньше чем обычно. Канадские краснокнижные казарки во время весенней миграции обитают на Финском заливе, Карельском перешейке и Ладожском озере.

По словам специалистов, птица выглядит как крупный гусь с белыми щечками. На канадских казарок запрещено охотится, так как их осталось очень мало. Охотники иногда путают их с обычными гусями, поэтому численность вида продолжает сокращаться.