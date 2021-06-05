Медведев и Дрозденко посетили полигон “Красный Бор”

В Ленинградской области на полигон “Красный Бор” приехал Дмитрий Медведев, председатель “Единой России” и Александр Дрозденко, губернатор области. Кроме того, на встрече присутствовал вице-спикер Совета Федераций и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Встреча состоялась в субботу, 5 июня, на полигоне “Красный Бор”. На данный момент территори подготавливают к экологическому восстановлению водных ресурсов и земель. Рекультивация и собрание приурочили к Всемирному дню окружающей среды, который отмечается сегодня.

Напомним, Александр Дрозденко предложил возвести на полигоне технопарк по переработке строительных отходов по завершению рекультивации.